اتفاقیه تعاون بین البرلمان الجزائری و البرلمان الاوروبی # الجزائر / 8 آذار / مارس / ارنا وقع "عمار سعدانی" رئیس المجلس الشعبی الوطنی (الغرفه الاولی فی البرلمان الجزائری ) یوم الثلاثاء مع رئیس البرلمان الاوروبی "جوزیب بورال" اتفاقیه اطار للتعاون البرلمانی یقترح مبادرات مشترکه لتعمیق التعارف بین البرلمانیین الجزائری والاوروبی. وتنص الاتفاقیه علی التزام الطرفین بالعمل علی تحقیق قیمهم واهدافهم المشترکه فی اطار التعاون البرلمانی بین الجزائر والاتحاد الاوروبی والتعاون البرلمانی الاورو-متوسطی. وسیتجسد هذا التعاون من خلال التشاور المستمر والاتصالات المنتظمه وعقد لقاء ات دوریه بهدف تنمیه المبادلات وتوثیق الروابط وتنسیق مواقف الغرفتین فی القضایا الاورو-متوسطیه. وستکفل الاتفاقیه لموظفی البرلمانین دورات مهنیه فی اطار التبادل لترقیه التعارف وتعمیقه وضمان تسییر انجع لادراتی البرلمانین، خاصه بالنسبه الی المجلس الشعبی الوطنی الذی یسعی الی تکوین موظفین ومساعدین تشریعیین. کما ینص الاتفاق علی ترقیه اللقاء ات الثنائیه بین رئیسی الغرفتین وتبادل الهیئتین وجهات النظر والتشاور بصفه منتظمه حول کبریات القضایا علی الساحه الدولیه لا سیما التی تهم حوض المتوسط. ویستند هذا البروتوکول الی الاتفاق الاورو-متوسطی الموقع فی 21 نیسان / ابریل 2002 الذی ینص علی اقامه شراکه بین الجزائر والاتحاد الاوروبی والدول الاعضاء فیه. هذا وکان رئیس البرلمان الاوروبی قد وصل مساء امس الاول الی الجزائر فی زیاره تدوم 3 ایام فی اطار تعمیق روابط التعاون والشراکه بین الجزائر والاتحاد الاوروبی. انتهی/2275/380/ 1837