اذاعه دمشق: شارون یسعی الی جعل جرائمه ماء لوفه # دمشق / 25 نیسان/ ارنا اکدت اذاعه دمشق الرسمیه امس السبت ، ان رئیس الوزراء الصهیونی ارئیل شارون یسعی عبر استمراره فی افتعال المجازر ضد الفلسطینیین الی جعلها ماء لوفه بالنسبه للرای العام العالمی. واوضحت الاذاعه فی تعلیقها السیاسی الیومی ، ان الهدف الثانی لشارون من ذلک هو عدم السماح للفلسطینیین بالتقاط انفاسهم ، و التفکیر فی الخطوه القادمه. و قالت، ان " استهداف الفلسطینیین ، اخذ السمه الیومیه بعد عوده شارون من واشنطن ، مسلحا بتاء یید امیرکی لا سابق له". و تابعت الاذاعه ، " لقد حصل شارون من واشنطن علی کل مایرید ، و لم یبق امامه سوی تنفیذ مخططه الهادف الی ارتکاب مجازر منهجیه، من اجل استکمال تنفیذ مشروعه الصهیونی العنصری". وشددت الاذاعه علی ضروره، ان یدرک العرب ان مخطط شارون الذی یستهدفهم جمیعا سیبقی فی مساره طالما بقیت جهودهم مشتته وغیر فاعله. وفی اشاره لعدم وجودای فعل دولی یملک القدره علی وقف ارهاب الدوله الذی یمارسه شارون، قالت، ان "العرب جمیعا مدعوون الی تحمل مسئولیاتهم و توحید جهودهم لانقاذ الشعب الفلسطینی، و وقف حمام الدم الذی یتعرض له". انتهی 2131/290/ 202