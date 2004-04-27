عناوین الصحف السوریه # دمشق / 28 نیسان / ارنا البعث ..... ـ قوی الامن تتصدی لمجموعه ارهابیه فجرت عبوه ناسفه بسیاره فی المزه بدمشق ـ مقتل اثنین من الارهابیین و اصابه آخرین و استشهاد شرطی و مواطنه ـ تحطم مروحیتین امریکیتین و الاحتلال یقتل عشرات العراقیین ـ اصابه 3 اسرائیلیین و استشهاد 3 فلسطینیین تشرین ..... ـ وزاره الداخلیه: مجموعه ارهابیه من 4 اشخاص فجرت عبوه فی المزه و تبادلت اطلاق النار مع عناصر الامن السوری ـ عوده الحیاه الطبیعیه لمنطقه المزه و ارتیاح شعبی واسع للسیطره الفوریه علی الموقف ـ مجزره قرب النجف .. و قصف امیرکی مکثف علی الفلوجه ـ شائول موفاز : الحصار العسکری المشدد سیستمر الثوره ...... ـ مصدر مسوء ول فی وزاره الداخلیه السوریه یوء کد علی مواجهه ای عمل ارهابی یستهدف زعزعه الاستقرار و الامن ـ مقتل و جرح 4 جنود امیرکیین ـ قصف وحشی بالطائرات الحربیه علی الفلوجه انتهی / 290 / 200