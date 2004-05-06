وزیر الداخلیه یشید باداء مجلس الشوری الاسلامی فی المجال الاقتصادی

طهران/ 6 تموز/ يوليو/ ارنا-اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة أية الله العظمى السيد علي الخامنئي في رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن المحافظة على الوعي والوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله، له دور مؤثر في إفشال خطط العدو"مشددا على أن إيران "لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه.