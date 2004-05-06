وزیر الداخلیه یشید باداء مجلس الشوری الاسلامی فی المجال الاقتصادی # لار/ 7 ایار / ارنا قال وزیر الداخلیه فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه عبد الواحد موسوی لاری ان اداء مجلس الشوری الاسلامی خلال السنوات الاربع الماضیه فی المجال الاقتصادی کان ناجحا وایجابیا. واضاف موسوی لاری الیوم الجمعه فی حدیث مع مراسل ارنا ان المجلس کان ظهیرا للحکومه فی تغییر البنیه الاقتصادیه واقرار النظره التنمویه للحکومه. واستطرد قائلا ان المجلس فی دورته السادسه کان ناجحا ایضا فی مجال سن قوانین اقتصادیه مثل قانون استقطاب الرسامیل الاجنبیه وخطط التنمیه الثالثه والرابعه التی کان الهدف منها تنمیه البلاد فی کافه الابعاد. واشار الی ان بعض القوانین التی صادق علیها المجلس فی المجالات الاجتماعیه والسیاسیه والثقافیه واجهت اعتراضا من قبل بعض المراجع ولم تتحقق. انتهی/ 1463