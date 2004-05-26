سفیر ایران لدی الهند یدعو الی التعاون مع ایران # نیودلهی / 27 ایار / ارنا دعا سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه لدی الهند سیاوش زرکر یعقوبی الی تعاون الهند فی مجال صناعات الصلب وذلک لدی لقائه مساء امس الاربعاء وزیر المواد الکیمیاویه والبتروکیمیاویات والصلب الهندی الجدید راموس باسوان. واشار یعقوبی الی العلاقات الایرانیه الهندیه الوطیده واکد علی وجود فرص التعاون مع الجانب الهندی فی مجال صناعات الصلب والتعلیم والاداره وکذلک الاستثمار فی ایران . وتطرق الی قضیه بیع المواد الکیمیاویه وحجر الحدید الایرانی للهند ودعا الی تعزیز التبادل التجاری بین البلدین فی هذه المجالات . بدوره رحب وزیر الکیمیاوی والبتروکیمیاوی الهندی بتنمیه العلاقات بین ایران والهند، مشیرا الی الاقتصاد الزراعی فی بلاده، معتبرا دور الصناعات البتروکیمیاویات بانه هام داعیا الی تنمیه التبادل التجاری مع ایران فی المجالات المذکوره. انتهی/ 1453/ 9713