ترکیا و سوریه تجددان دعمهما للشعبین الفلسطینی و العراقی # دمشق/ 26 حزیران / ارنا جددت ترکیا و سوریه الیوم السبت موقفهما الداعم للشعب العراقی فی استعاده استقلاله و سیادته ، و الفلسطینی فی مقاومه الاحتلال و العدوان الصهیونی و استعاده حقوقه واقامه دولته المستقله و عوده اللاجئین. و افادت وکاله الانباء السوریه (سانا) ، ان ذلک جاء خلال جلسه المباحثات التی عقدت بدمشق بین وفد حزب العداله والتنمیه الترکی برئاسه " میر محمد فرات" نائب رئیس الحزب، ووفد حزب البعث السوری برئاسه عبدالله الاحمر الامین العام المساعد للحزب. و ذکرت ان المباحثات تناولت الاوضاع فی المنطقه ولا سیما حرب الاباده التی تقوم بها اسرائیل ضد الشعب الفلسطینی، ومعاناه الشعب العراقی جراء الاحتلال نتیجه لفقدان الامن و الاستقرار و تهدیده بالانقسام. واشارت الی ان محمد فرات ادان العقوبات الامیرکیه ضد سوریه کونها غیر مبرره و مخالفه للقانون الدولی ، و تعد تدخلا فی الشوء ون الداخلیه للدول ، موء کدا، وقوف بلاده الی جانبها فی استعاده الجولان المحتل من قبل اسرائیل. و کان وفد حزب العداله والتنمیه الترکی، وصل العاصمه السوریه امس الجمعه فی زیاره تستغرق عده ایام ، یلتقی خلالها عدد من المسوء ولین فی الحزب و الدوله. انتهی/2131/290/1463