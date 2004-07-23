بدء مباحثات رئیس الوزراء العراقی و الرئیس السوری # دمشق / 24 تموز / ارنا افاد مراسل ارنا من دمشق ان مباحثات رئیس الوزراء العراق ایاد علاوی والرئیس السوری بشار الاسد بدات قبل قلیل فی قصر الروضه بدمشق . وکان علاوی التقی بدمشق مساء الجمعه نظیره السوری محمد ناجی عطری بعد ان جری استقباله فی مطار دمشق . وتستمر زیاره رئیس الوزراء العراقی الی سوریه ثلاثه ایام . وبحسب بیان لرئاسه الوزراء السوریه فان عطری وعلاوی عقدا جلسه مباحثات رسمیه بحضور اعضاء الوفدین بعد اجتماع مغلق لهما . وقال رئیس الوزراء السوری فی کلمه له ، ان خروج قوات الاحتلال الامیرکی من العراق یشکل عنصرا اساسیا یساعد الی حد کبیر فی انهاء اعمال الفوضی والاغتیالات وتجفیف منابع العنف الذی تشهده الساحه العراقیه ویودی الی تحقیق الامن الاستقرار فی المنطقه . واضاف عطری، ان العلاقه بین سوریه والعراق لاتحدد حجمها ومستواها المصالح الاقتصادیه او التجاریه علی الرغم من اهمیتها بین الدول لانها علاقه معقوده بروابط الاخوه واواصر القرابه والجوار التی تجعل من سوریه تتحسس آلام العراق وتولمها الاوضاع التی شهدتها و ما تزال تشهدها الساحه العراقیه ویوء لمها ایضا هذا الدمار الذی حل بالعراق. واکد تمسک سوریه بعدم المساومه او التنازل عن وحده ارض العراق وشعبه والحفاظ عل سیادته . وصرح ان سوریه تدعو لاتاحه الفرصه للشعب العراقی کی یختار بارادته نظامه السیاسی الدیمقراطی ودستوره الوطنی الذی یصون استقلاله ووحدته. واتهم رئیس الوزراء السوری ، اعداء العراق والامه العربیه علی راء سهم اسرائیل التی یهمها تقویض القدرات وتعطیل التضامن العربی بمایطلق العنان لها لتکریس الاحتلال ومواصله سیاسه الارهاب اتهمهم بالوقوف وراء عدم الاستقرار علی الساحه العراقیه. من جانبه تحدث ایاد علاوی حیث اکد حرص بلاده علی تطویر علاقات التعاون القائمه بین البلدین والعمل علی توسیع آفاقها فی المیادین الاقتصادیه والتجاریه والطاقه والنقل داعیا الی تقویم مجالات التعاون واقتراح الالیات والوسائل التی من شانها ان تذلل و تعالج المعوقات و الصعوبات. واوضح رئیس الوزراء العراقی ان بلاده ستبقی سندا للعرب وتشکل عمقا استراتیجیا لهم مشیدا بالمواقف السوریه تجاه العراق و حرصها علی وحدته وسیادته واستقلاله وتحقیق امنه واستقراره. الی ذلک صرح فلاح النقیب وزیر الداخلیه العراقی ان مباحثاته مع الجانب السوری ستترکز علی تاسیس علاقات استراتیجیه بین البلدین تشمل التعاون الامنی والسیاسی. من جانبه قال وزیر التخطیط العراقی مهدی الحافظ الذی یرافق علاوی فی زیارته لسوریه،ان المحادثات ستشمل موضوع متاخرات البترول والارصده العراقیه فی المصارف السوریه، لافتا الی وجود رغبه قویه لدی الطرفین بحل هذا الموضوع . واضاف ان الارهاب عدو مشترک لا سیما ان اهدافه اذا لم تکن مدمره فهی مبهمه ، "لان لا احد یرید الهیمنه الاجنبیه علی العراق". وقال نحن، وضعنا استعاده سیاده العراق وانتخاب حکومه عراقیه واستعاده الدور العربی للعراق فی سلم اولویاتنا ولسنا فی بحاجه لمن یعلمنا هذا الامر وعلینا اختیار الاسلم والاقل کلفه فی ظل الظروف المعقده. انتهی 2130 / 290 / 1369