استشهاد شابین فلسطینیین بقذیفه دبابه صهیونیه فی غزه # بیروت / 22 تشرین الاول / اکتوبر / ارنا استشهد شابان فلسطینیان بشظایا قذیفه اطلقتها دبابه للجیش الصهیونی علی مخیم للاجئین الفلسطینیین فی قطاع غزه. وافادت مصادر فلسطینیه ان قوات الاحتلال الصهیونی قصفت ظهر الیوم الجمعه الاحیاء السکنیه فی مخیم خان یونس بجنوب قطاع غزه بمدفعیه الدبابات ما ادی الی استشهاد الشاب "ایاد السر" (28 عاما) واصابه شاب آخر بجروح بالغه الخطوره، ما لبث ان استشهد بعد وقت قصیر من وصوله الی المستشفی. وذکرت المصادر ان الشهید السر ورفیقه ینتمیان الی "کتائب عزالدین القسام" التابعه لحرکه حماس، مشیره الی ان جثه الشهید السر نقلت الی المستشفی اشلاء. وزعمت وسائل اعلام الکیان الصهیونی ان الشهید السر ورفیقه کانا یهمان بقصف احدی المستوطنات الصهیونیه فی قطاع غزه عندما استهدفتهما دبابه للجیش الصهیونی واطلقت باتجاههما عده قذائف. واشارت الاذاعه الی ان الشهید السر ورفیقه اطلقا اربع قذائف هاون باتجاه مستوطنه نافیه دیکالیم ما ادی الی الحاق اضرار مادیه بعدد من الوحدات الاستیطانیه فیها. وفی شمال قطاع غزه اغارت المروحیات الصهیونیه فجر الیوم الجمعه علی منزل سکنی فی مخیم جبالیا للاجیئن الفلسطینیین ما ادی الی تدمیره. وقالت الاذاعه الصهیونیه ان المنزل یعود الی احد الناشطین فی "لجان المقاومه الشعبیه" وزعمت انه یستخدم ک "مصنع لانتاج الوسائل القتالیه وتخزینها". انتهی / 2080 / 265/ 1463