الکشف عن جریمه ارتکبتها قوات الاحتلال الصهیونی بحق صبی فی خان یونس # الخلیل / 8 کانون الاول / دیسمبر / ارنا کشفت وسائل الاعلام الاسرائیلیه الیوم الاربعاء النقاب عن ان الجیش الصهیونی یحقق فی حادث قتل افراده لصبی فلسطینی بدم بارد. وقالت صحیفه "یدعوت احرنوت " الاسرائیلیه من علی موقعها علی الانترنت ان الجیش الصهیونی یحقق فی الظروف التی قتل فیها الفتی الفلسطینی خالد ماضی (15 عاما) بنیران افراده اثناء قیامهم بعملیات تنکیل ضد الفلسطینیین فی جنوب قطاع غزه. واوضحت الصحیفه ان جنود وحده "جفعاتی " التابعه للجیش الصهیونی قاموا قبل عده شهور باستعراض عضلات واثبات وجود من خلال اطلاق النار العشوائی باتجاه المواطنین الفلسطینیین ،ما ادی الی اصابه الفتی الفلسطینی بصلیه رصاص فی راسه اثناء مکوثه مع والده فی حقل زراعی. وحسب الصحیفه العبریه فان النیابه العسکریه لم تبلور ایه نتائج بعد خاصه وانه فی هذه الاثناء تمت ترقیه الضابط المسوول عن الوحده التی قامت "باستعراض العضلات ". وکانت وسائل الاعلام المختلفه کشفت النقاب عن عده جرائم ارتکبها جنود صهاینه ضد مدنیین فلسطنیین بما فی ذلک عملیات قتل وتنکیل ضد اطفال ومعتقلین. وحسب منظمات حقوقیه فان الجرائم التی تکشفها وسائل الاعلام هی جزء بسیط من ما یرتکبه جنود الاحتلال الصهیونی ضد الفلسطینیین. انتهی / 2089 / 2342