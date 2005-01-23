صحیفه الحیاه: الشعلان امر بنقل 200 ملیون دولار من الاموال العراقیه الی الخارج # بیروت / 24 کانون الثانی / ینایر / ارنا کتبت صحیفه الحیاه فی عددها الصادر الیوم الاثنین بان وزیر الدفاع العراقی حازم الشعلان امر بنقل 200 ملیون دولار من الاموال العراقیه الی البنوک الاردنیه واللبنانیه. واضافت الصحیفه نقلا عن مصدر مطلع بان الشعلان حول خلال الاسابیع الماضیه 500 ملیون دولار من بنک الورکاء العراقی الی حسابات مصرفیه تابعه لوزاره الدفاع لاستیراد بضائع من الاردن ولبنان . وکتبت الصحیفه انه بعد معارضه بعض مسوولی البنک العراقی وباصرار من وزیر الدفاع وموافقه مساعد البنک المرکزی العراقی تم تحویل 200 ملیون دولار الی البنوک الاجنبیه بغیاب محافظ البنک المرکزی العراقی سنان الشبیبی . واضافت صحیفه الحیاه انه بعد عوده الشبیبی الی بغداد امر بوقف صرف الحوالات المصرفیه وابلغ الحکومه العراقیه بضروره صرف الحوالات بواسطه البنک التجاری والبنک المرکزی . ووصفت الحیاه اتخاذ مثل هذه الاجراء ات بانها ناجمه عن الفوضی الاداریه التی تسود اجهزه الدوله العراقیه، موضحه بان حازم الشعلان ذکر بان المبلغ کان 100 ملیون دولار فی حین اعلنت امیرکا بان هذا المبلغ کان 300 ملیون دولار الا ان رئیس حزب الموتمر الوطنی العراقی احمد الجلبی قد صرح بان المبلغ کان 500 ملیون دولار ودعا الی التحقیق حول اجراء وزیر الدفاع بنقل الاموال العراقیه الی الخارج. انتهی / 2344 / 2342