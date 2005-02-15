اهم عناوین الصحف السوریه

طهران / 17 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، انه رغم كافة الضغوط الاقتصادية لكن سير التنمية الصحية والعلاجية في البلاد خلال العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020)، سجل منحى تصاعديا دون ان اي تراجع، ونحن مصممون في غضون العام الحالي ومطلع العام القادم على انشاء مستشفيات ومراكز علاجية بسعة 10 الاف سرير في انحاء البلاد.