اهم عناوین الصحف السوریه # دمشق / 16 شباط / فبرایر / ارنا *** البعث - مجلسا الشعب و الوزراء یدینان جریمه اغتیال الحریری - وسط مشارکه عربیه و دولیه واسعه .. لبنان یشیع الحریری الیوم - الحکومه اللبنانیه ترفض فکره التحقیق الدولی - استشهاد و جرح 4 فلسطینیین برصاص الاحتلال - حکومه فلسطینیه جدیده متوقعه الیوم - المفوضیه العلیا للانتخابات العراقیه توء جل المصادقه علی النتائج لدراسه الطعون - قائمه الائتلاف العراقی الموحد ترشح ابراهیم الجعفری لرئاسه الحکومه المقبله *** الثوره - امیل لحود یطلع علی التحقیقات بعملیه اغتیال الحریری - عبد الحلیم خدام: الحریری رجل وطنی مخلص لامته - دمشق / طهران .. فی اطار ظروف خاصه وعلاقه متراکمه و بحث عن التطویر - مجلس الشعب یدین جریمه اغتیال الحریری ویوء کد الوقوف الی جانب لبنان *** تشرین - "ریتشارد باوتشر" الناطق باسم الخارجیه الامیرکیه: استدعاء السفیره لا یعنی تخفیض مستوی العلاقات وسنحافظ علی قنوات الاتصال مع سوریه - مجلس الامن یدین جریمه اغتیال الحریری وسوریه توء کد فی بیانها: اغتیال الحریری خساره للعرب جمیعا - النائب اللبنانی "سامی الخطیب": البصمات الصهیونیه واضحه فی الجریمه - رئیس الوزراء السوری: زیاره طهران لتعمیق مسیره العلاقات المتنامیه بین سوریه وایران - السلطه الفلسطینیه تحذر من انهیار جهود السلام وتطالب بوقف الاستیطان والبناء فی الجدار الفاصل انتهی 2133/290/1437