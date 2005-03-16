مطالعات فی صحف طهران الصباحیه الصادره باللغه العربیه # طهران / 17 آذار / مارس / ارنا الوفاق ....... - طهران تعرب عن ارتیاحها لبدء اعمال الجمعیه الوطنیه العراقیه - 80 ملیون دولار قیمه السلع المصدره من نقطه مهران الدولیه - وزیر الدفاع البریطانی ینفی احتمال مهاجمه ایران - زنکنه : سوق النفط یجب ان تکون قد تلقت " اشاره ایجابیه " من الانتاج الجدید - قائد الجیش : التهدیدات العسکریه الامریکیه - الاسرائیلیه ضد ایران جدیه - جوله جدیده من المحادثات الایرانیه - الاوروبیه فی طهران - سفیر العراق فی طهران : سفراء العراق الجدد یسعون لتحسین صوره بلادهم - مجلس الشوری الاسلامی یدعو الحکومه الی متابعه قضیه الامام موسی الصدر - سجن متهمین لتفجیر السفاره الامریکیه فی باریس - فضل الله یحذر الدول الاوروبیه من تکرار خطئها التاریخی - استیاء امیرکی من التعاون الایرانی - الهندی فی مد انابیب الغاز - دراسه ... علاج النوبات القلبیه بالادویه قد یکون مفیدا مثل الجراحه کیهان العربی ............ - زنکنه : زیاده 500 الف برمیل یومیا لسقف انتاج اوبک قد اعطت اشاره ایجابیه للسوق - رفسنجانی : ایران تمتلک افضل موقع جیوسیاسی وابلغه حساسیه فی العالم - مجلس الشوری الاسلامی یدعو الحکومه الی متابعه قضیه الامام موسی الصدر - مصادر عسکریه امریکیه : مقتل 26 معتقلا فی السجون الامریکیه فی العراق وافغانستان - مظاهرات حاشده فی کربلاء والحله واعتصام طلابی فی الکوفه تطالب بمقاطعه الاردن - وزیر الامن :الحریه والدیمقراطیه فی الشرق الاوسط اخطر من القنبله النوویه لامریکا - واشنطن مستاء ه جدا ازاء التعاون بین طهران ونیودلهی - السفیر السوری : الضغوط التی تتعرض لها سوریه وایران تشیر الی ملامح خطوره المخططات المرسومه انتهی / 1454/ 1837