وزیر خارجیه سنغافوره :العلاقات مع ایران مهمه جدا بالنسبه لنا # کوالالمبور / 23 ایلول / ارنا قال وزیر خارجیه سنغافوره " جایاکومار " بان العلاقات مع ایران تحظی باهمیه کبیره بالنسبه لنا داعیا الی تعزیز هذه العلاقات . جاء ذلک لدی استقباله الیوم الثلاثاء سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه الجدید لدی سنغافوره مجید مطلبی شبستری . وکان سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه الجدید لدی سنغافوره قد قدم الیوم الثلاثاء اوراق اعتماده للرئیس السنغافوری " سلابان راماناتان " . واشار وزیر خارجیه سنغافوره فی اللقاء الی العلاقات السیاسیه الطیبه بین البلدین والمکانه المهمه لایران کونها طریقا للتوصل الی اسیا الوسطی داعیا رجال الاعمال الایرانیین الی الحضور فی الاسواق السنغافوریه . اما السفیر الایرانی الجدید لدی سنغافوره فقد اشار الی العلاقات الطیبه بین البلدین موکدا عزم ایران علی تعزیز العلاقات مع سنغافوره علی جمیع الاصعده لاسیما الاقتصادیه . واضاف مطلبی شبستری بان الایرانیین لدیهم رویه ایجابیه حیال سنغافوره والقطاع الخاص الایرانی یدعو الی اقامه مزید من العلاقات والتعاون مع سنغافوره باعتبارها من المراکز الاقتصادیه المهمه فی منطقه جنوب شرق اسیا.
یذکر ان التبادل التجاری بین ایران وسنغافوره وصل خلال العام 2001 الی
اکثر من 200 ملیون دولار .
وتعتبر سنغافوره احدی اهم الدول فی المنطقه التی تستورد النفط الخام
الایرانی .
انتهی / 716/ 202