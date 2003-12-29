ممثل الرئیس السوری یقدم التعازی بضحایا زلزال بم # دمشق / 30 کانون الاول / ارنا زار " غسان اللحام" وزیر شوء ون رئاسه الجمهوریه فی سوریه نیابه عن الرئیس بشار الاسد مبنی سفاره الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بدمشق الیوم الثلاثاء معزیا بالضحایا الذین سقطوا جراء الزلزال الکارثی الذی ضرب مدینه بم. وافاد مراسل ارنا فی دمشق، ان ممثل الرئیس السوری دون کلمه فی سجل المعزین الذی افتتحته السفاره الایرانیه منذ یوم السبت الماضی حیث اعرب باسم الرئیس بشار الاسد و الشعب السوری عن تعازیه و مواساته لایران قیاده و حکومه و شعبا و بخاصه ذوی الضحایا و المنکوبین. 2130/290/ انتهی / 202