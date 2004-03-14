کاتب یهودی :عدوانیه الجیش الصهیونی نابعه من احباطه وفشله فی تحقیق الانتصارات علی الفلسطینیین # الخلیل / 15 اذار/ ارنا قال کاتب اسرائیلی ان العدوانیه المتصاعده لجیش الاحتلال الصهیونی مردها فشله فی تحقیق الانتصار علی الفلسطینیین . واشار بنزیمان فی مقال نشر فی صحیفه "هارتس " الصهیونیه الی ان فشل الجیش الصهیونی فی تحقیق انتصار صارخ علی الشعب الفلسطینی ولد حاله من الشعور بالاحباط لدی قاده الجیش الصهیونی الامر الذی یدفعهم الی الانتقام من الفلسطینیین وتصعید حملات التنکیل ضدهم وقتل اعداد کبیره منهم. ودعا بنزیمان قاده الجیش الصهیونی الی الاعتراف بالاخفاقات والتوقف عن تضلیل الرای العام الصهیونی من خلال الادعاء بامکانیه تحقیق انتصار عسکری قاطع علی الفلسطینیین. واضاف المقال ان الصراع الفلسطینی - الصهیونی قد یستمر الی الابد اذا لم تتوفر الشجاعه لدی قاده الجیش الصهیونی بالاعتراف انه یستحیل تحقیق نصر عسکری حاسم علی الفلسطینیین. وشدد الکاتب علی ضروره معالجه الصراع الفلسطینی - الصهیونی من خلال الوسائل العقلانیه التی تقوم علی اساس الاستعداد المتبادل للمصالحه والاعتراف بالاخطاء. انتهی / 202