عناوین الصحف الاماراتیه # دبی / 26 نیسان / ارنا ابرزت الصحف الاماراتیه الیوم الجمعه العناوین التالیه : * "الاتحاد" ........ ـ شارون یعرض نفی عرفات الی غزه لاثبات کفاء ته ! - الریاض تنفی استخدام سلاح النفط ضد واشنطن * "البیان" ........ ـ اسرائیل تشترط عدم ادانتها للتعاون مع تقصی الحقائق - لقاء الفرصه الاخیره بین بوش والامیر عبدالله * "الخلیج" ....... ـ مشروع استیطانی فی الخلیل وشارون یرید نقل عرفات الی غزه - الامیر عبدالله یطلب من الرئیس الامریکی دعم مبادرته ونظره انصاف للفلسطینیین انتهی /300 / 701