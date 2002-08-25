شاهرودی: تسلق قمم الجبال فی ایران موء شر علی صلابه قوات الحرس والتعبئه # طهران / 26 اب / ارنا وصف رئیس السلطه القضائیه تسلق 150 الفا من قوات حرس الثوره الاسلامیه والتعبئه "البسیج" قمم الجبال فی ایران بالتزامن معا بانه موء شر علی صلابه واقتدار هذه القوات. واضاف آیه الله محمود هاشمی شاهرودی فی مراسم بدء تسلق 5 آلاف من ریاضیی تسلق الجبال فی حرس الثوره الاسلامیه والتعبئه قمه دماوند (شمال طهران ) التی یبلغ ارتفاعها 5671 مترا، ان مثل هذه المبادره وفضلا عن جانبها الریاضی تحظی بجانب معنوی ایضا. معربا عن امله فی وصول جمیع المشارکین الی القمه بنجاح. وقال، لا شک فی ان هذه المبادره تعید الی الاذهان مفاخر مرحله الدفاع المقدس التی تجلت الیوم بصوره اخری. واکد آیه الله هاشمی شاهرودی ضروره الحفاظ علی القدرات الجسمیه والمعنویه للقوات المسلحه فی الظروف الحالیه وقال، انه فی ثقافه الاسلام تمتزج المفاخر المادیه والمعنویه وتعد الریاضه جزء ا من هذه المفاخر. واضاف، ان الریاضه ترفع مستوی القدرات الروحیه والجسمیه للانسان ولاسیما ریاضه تسلق الجبال التی تقوی تلک القدرات اکثر من غیرها من الریاضات. انتهی/ 702