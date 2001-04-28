ابرز عناوین صحف طهران الصباحیه الصادره باللغه الانجلیزیه # طهران / 29 نیسان / ارنا طهران تایمز ............ - سفیر ایران لدی رومانیا یدعو الی حل المشاکل الخاصمه بمنح تاشیرات الدخول للایرانیین الی رومانیا. - بدء عملیات تطهیر حقول الالغام ل 765 مرکز عسکری متروک فی محافظه کردستان . - افتتاح اول ملتقی دولی لعلم الاثار بجنوب شرق ایران . - ملاکی: ایران قامت خلال العام الماضی بتصدیر 700 ملیون کیلوواط ساعه من الکهرباء . ایران دیلی ............ - تجمع نحو 400 من عوائل الشهداء امام منزل الرئیس خاتمی مطالبین ایاه بترشیح نفسه لولایه رئاسیه جدیده. - رئیس مجلس الشوری الاسلامی یوکد علی ضروره التضامن الاسلامی. - اصحاب الاراء یبدون بوجهات نظرهم حول الانتخابات الرئاسیه القادمه. - خرازی یلتقی المسوولین الیمنیین فی صنعاء. - محکمه الثوره تصدر بیانا جدیدا حول الاعتقالات الاخیره . - رئیس البرلمان المالیزی یدعو الی تنمیه العلاقات مع ایران . - تاجیل محاکمه النائبه فاطمه حقیقت جو . - اجتماع بحر الخزر سیعقد فی تشرین الاول القادم . ایران نیوز ............ - خاتمی یدعو الی تنمیه العلاقات الایرانیه -النیجریه . - عوائل الشهداء تدعو خاتمی الی المشارکه فی الانتخابات من جدید. - انتهاء زیاره روحانی لباکستان . - تاجیل جلسه محاکمه حقیقت جو . - کوریا الجنوبیه بصدد تنمیه العلاقات مع ایران . - موسکو تلتزم باتفاقیاته مع ایران . - رئیس عدلیه طهران: السلطه القضائیه مصممه علی التصدی للمتخلفین. انتهی / 714/ 713/ 705