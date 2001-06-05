شمخانی / مقابله خاصه # طهران / 6 حزیران / ارنا تحدث المرشح للانتخابات الرئاسیه علی شمخانی (46 عاما) لارنا عن وجهات نظره وبرامجه وما یاتی هو خلاصه لهذا الحدیث. س: لقد تم انتخابکم وزیرا فی حکومه الرئیس خاتمی التی واجهت حسب قوله ازمه فی کل 9 ایام من عمرها، فهل توید هذا الرای ؟ ج - عجز الحکومه عن الحیلوله دون افتعال ازمه فی کل 9 ایام لها ، افضل دلیل علی انها لاتستطیع الاداره . س: لقد کنت فی هذه الحکومه التی واجهت ازمه فی کل 9 ایام ! ج- لکنی قمت بواجبی فی وزاره الدفاع. س: الم تشهد وزارتک ازمه ؟ ج- لم تحدث ایه ازمه، لایعنی انه لم تکن هناک ازمه، بل انی لم اسمح بافتعالها فقد واجهتها بتسویتها قبل استفحالها. س: هل یمکن الاشاره الی عده من هذه الازمات ؟ ج- عمدت الی تبدیل بعض المدراء لوجود بعض المشاکل وقد عملت لاجراء تغییر علی وزاره الدفاع . س: لماذا لم تتحدث عن الازمات خلال الاعوام الاربعه الماضیه ؟ ج- لقد تحدثت . س: متی واین ؟ ج- لقد تحدثت فی الوقت الذی ینبغی ان اتحدث فیه، حیث کان بامکان هذه الازمات ان تتحول الی 10 ازمات فی الیوم. س: لم تقل بوضوح هل انک توید کلام رئیس الجمهوریه بشان مواجهه الحکومه لهذه الازمات ام لا؟ ج- ان الازمه فی البلد لیست من الکیاسه. س: هل کانت ازمه ام لا؟ ج- لقد کانت الازمات فی البلد باستمرار، ولم اعرف عددها لاننی لم یکن لدی تقییم دقیق. س: کیف ستتعامل مع مجموعات الضغط؟ ج-ای مجموعه ضغط؟ س: المجموعات التی یقال انها تحصل علی دعم من بعض المصادر فی السلطه ؟ ج- لا دلیل لبقائها. س: ما الذی ستفعله اذا لم تتعاون مصادر دعم هذه المجموعات معک ؟ ج- ان قدرتی تکمن فی هذا وهو انی ساعتمد الثقه الی جانب اتخاذ القرار حیث بامکانی الیوم العمل مع السلطات الثلاث بکل سهوله. س: ماهو رایک بهذه الشخصیات: بوتین ومشرف وزیمین وبوش وصدام ؟ ج- صدام لایعتمد علیه، وبوتین شخص حیوی ومشرف غیر محترف وزیمین محافظ وبوش من السابق لاوانه ان نحکم علیه س: یری البعض ان العراق یعتبر اهم تهدید لایران فما هو رایک ؟ ج- اسرائیل تشکل اهم تهدید لایران فی العالم لکننی لاازال اعتبر النظام العراقی نظاما لایمکن الاعتماد علیه حیث انه نظام یتم تجنیده بسرعه للاخرین. س: لقد تحدثت لدی استعراضک لسیرتک الذاتیه انک احد موسسی سیاسه الانفراج فی المنطقه لاسیما فی الخلیج الفارسی، هل تم اعتماد هذه السیاسه فی وزاره الدفاع؟ ج- هذه السیاسه هی للسید خاتمی وان رسم هذه السیاسه لیس کافیا، حیث ان تطبیقها اهم منها، وعلینا ان ننظر الی ایه جهه تسوقنا هذه السیاسه وعلینا ان نتلمس النجاح حینما ندرس مکاسبها. س: لقد تغیرت نظره العالم لایران خلال الاعوام الاربعه الماضیه فما هو رایک ؟ ج- لازالت لنا مشاکل مع العراق والامارات وافغانستان وبحر الخزر، فما کانت مکاسب سیاستنا الخارجیه فی هذا المجال ؟ ینبغی ان تکون سیاسه ازاله التوتر فاعله وتعطی ثمارها فی هذه المجالات. س: ماهو رایک بشان خاتمی ؟ ج- کنت صدیقه فی ایام الغربه وصدیقه فی الوضع الراهن وسابقی علی هذا الحال. س: کیف تلخص شمخانی فی جمله واحده ؟ ج- شمخانی رجل القرار والبسیط وبعید عن الریاء. انتهی / 713 / 700