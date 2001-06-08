الاسعار الرسمیه لبیع وشراء العملات الاجنبیه

طهران / 27 اب /اغسطس /ارنا- قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن “ما حصل في جنوب لبنان الثلاثاء هو أمر مهم وحساس لدينا لكن لن أعلق عليه الآن وسأترك ذلك إلى وقت لاحق”.