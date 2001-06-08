الاسعار الرسمیه لبیع وشراء العملات الاجنبیه # طهران / 9 حزیران / ارنا فیما یلی الاسعار الرسمیه لبیع وشراء العملات الاجنبیه بالریال الایرانی حسب بیانات المصرف المرکزی فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه لهذا الیوم السبت . .................................................................. العمله الشراء البیع ......... ....... ...... العمله الاوروبیه (یورو) 1480 1488 الدولار الاسترالی 911 917 الدولار الکندی 1149 1155 مائه ین یابانی 1454 1462 الکرون النرویجی 186 187 الجنیه الاسترلینی 2414 2427 الکرون السویدی 159 160 الدولار الامریکی 1750 1755 الکرون الدنمارکی 199 200 الفرنک السویسری 972 978 الدرهم الاماراتی 476 479 الریال السعودی 466 469 الدینار الکویتی 5653 5685 الدینار البحرینی 4648 4674 الریال القطری 480 483 الریال العمانی 4545 4571 اللیره السوریه 30 33 .............................................................. انتهی/ 711 / 700