سوریه وهنغاریا توقعان اتفاقا فی المجال الزراعی # دمشق / 9 حزیران / ارنا وقعت سوریه وهنغاریا الیوم السبت اتفاقا للتعاون فی المجال الزراعی. وینص الاتفاق الذی وقعه عن الجانب السوری معاون وزیر الزراعه عرفان علوش وعن الجانب الهنغاری معاون وزیر الزراعه برثالان سیکیلی، علی التعاون العلمی والفنی فی المجال الزراعی بین وزارتی الزراعه فی البلدین. کما ینص الاتفاق علی التعاون فی مجال تربیه الابقار وتصنیع الحلیب ومشاریع صناعیه غذائیه. هذا وقد سبق الاتفاق لقاء بین الوفد الهنغاری ووزیر الزراعه والاصلاح الزراعی السوری اسعد مصطفی، حیث بحث الجانبان علاقات التعاون القائمه بین البلدین فی المجال الزراعی وسبل تعزیزها وتطویرها. یذکر ان الوفد الهنغاری یقوم حالیا بزیاره الی دمشق تستمر 5 ایام. انتهی / 226 / 702