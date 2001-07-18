ابرز عناوین صحف طهران الصباحیه الصادره باللغه العربیه # طهران / 19 تموز/ ارنا الوفاق ....... - خاتمی : الهدف من التنمیه، هو ان یتمتع الانسان بحیاه حره کریمه - فرنسا تعارض تمدید المقاطعه الامریکیه ضد ایران ولیبیا - ایران تفند اتهامات وزیر الدفاع الصهیونی - تحشدات عسکریه کبیره للکیان الصهیونی فی الضفه الغربیه - الرئیس الارمینی یصف العلاقات بین البلدین بانها مهمه وستراتیجیه - کروبی یعلن عن احتمال تقدیم خاتمی لاعضاء حکومته الجدیده - 159 نائبا فی المجلس یعربون عن اسفهم لتبرئه العناصر التی تسببت فی حادثه الحی الجامعی - لدی استقباله الوفد الاقتصادی الیابانی، حبیبی یوء کد عزم کبار مسوء ولی البلدین علی تعزیز العلاقات والتعاون - بدء دراسه اتفاقیات البیع المتبادل النفطیه - شیرزاد: آن الاوان لاعاده النظر فی قانونیه المجلس الاعلی للثوره الثقافیه - محتشمی بور: الفریق الاقتصادی اثبت خلال الاعوام ال 12 الماضیه عدم جدارته کیهان العربی ............... - الرئیس خاتمی : الشعب سیذوق فی المستقبل القریب طعم العداله الاجتماعیه فی ظل استمرار سیاسات الحکومه - القائد: هدف النظام الاسلامی تقدیم انموذج لمجتمع تسوده السعاده - ایران وروسیا تتفقان علی مد سکک حدید قزوین - رشت - استارا - حسن روحانی یبدا محادثاته مع المسوء ولین فی جورجیا ویوء کد مخاطر التدخل الاجنبی علی امن واستقرار المنطقه - وزاره الخارجیه تندد باغتیال مستشار رئیس جمهوریه طاجیکستان - محتشمی بور: لایمکن القول ان تغییرا قد طرا علی مواقف امیرکا الاستعماریه ازاء ایران - محاکمات علنیه ل/ 3/ نواب الاسبوع القادم انتهی / 711/ 713