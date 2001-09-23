مصرع امراه صهیونیه برصاص الفلسطینیین # بیروت / 24 ایلول / ارنا اعلنت الاذاعه الصهیونیه الرسمیه مصرع امراه یهودیه برصاص المجاهدین الفلسطینیین صباح الیوم الاثنین . وقالت الاذاعه : "ان مسلحین فلسطینیین اطلقوا النار صباح الیوم علی سیاره اسرائیلیه لدی مرورها بالقرب من مفرق محولا فی شمال غور الاردن ما ادی الی مقتل سائقه السیاره البالغه من العمر 28 عاما. واشارت الی ان المجاهدین الفلسطینیین کانوا یکمنون فی سیاره لهم عند مفترق الطریق عندما رصدوا السیاره الصهیونیه واطلقوا النار باتجاهها. وعلی الاثر قامت قوات کبیره من جیش الاحتلال الصهیونی بتنفیذ حمله تمشیط واسعه فی المکان بحثا عن المهاجمین. 224 / انتهی / 700