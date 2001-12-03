اعاده مصححه للخبر رقم 42 والتصحیح فی العنوان . ایران واسبانیا عازمتان علی ... / اضافه اولی واخیره / # طهران / 4 کانون الاول / ارنا وردا علی السوال نفسه اعتبر وزیر الخارجیه الایرانی کمال خرازی ان الوضع فی الشرق الاوسط یمثل "فعل ورد فعل" قائلا ان اغتیال الفلسطینیین المحدد الاهداف وتهدیم المنازل والمدن الفلسطینیه یولد بطبیعه الحال رد فعل الفلسطینیین . وجدد التاکید علی ان السلام الدائم لن یستتب من دون عوده اللاجئین الفلسطینیین وانسحاب العسکریین الصهاینه من القدس الشریف . وردا علی سوال وصف وزیر الخارجیه الاسبانی نتائج موتمر بون بشان افغانستان بانها ایجابیه للغایه . وقال الوزیر خرازی من جانبه ان ما طرح کاطار لمستقبل افغانستان حظی بقبول المشارکین فی هذا الموتمر . واکد ان الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه علی استعداد للتعاون مع الاتحاد الاوربی عن کثب فی فتره اعاده بناء افغانستان . وردا علی سوال حول ما اذا کانت ایران تشعر بالخطر ازاء تصریحات بعض المسوولین الامریکیین الذین طرحوا اسم ایران فی اطار مواجهه الارهاب قال خرازی "اننا لانشعر بالخطر لان الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه مدعومه بموقف صلب ومتین ومعروفه بانها دوله تسهم فی تسویه المشاکل الدولیه وهناک اهتمام بمواقفها المبدئیه". واضاف "اننا غیر قلقین من بعض ما ینشر فی الصحف او یرد علی لسان بعض الاشخاص الذین لایستخدمون موقعهم بشکل صحیح ولا یتحملون مسوولیه اثار وتداعیات تصریحاتهم ". واوضح ان التصریحات التی تنطوی علی تهدید لا تجد اذان صاغیه لها لیس فی العالم الاسلامی فحسب بل فی العالم کله وان العالم الاسلامی لایحتمل مهاجمه ای دوله اسلامیه اضافه الی ان مثل هذه التهدیدات لاتعد حلا لکنها تزید من المشاکل فقط. انتهی / 701