بدء محکمه المتهمین بالتجسس بمدینه شیراز / خبر موسع / # شیراز / 13 نیسان / ارنا بدات محاکمه المتهمین بالتجسس الیوم الخمیس فی الشعبه الثالثه من محکمه الثوره الاسلامیه فی شیراز بصوره غیر علنیه .وکانت عدلیه فارس قد اصدرت قرارا بشان عدم محاکمه المتهمین بالتجسس علنیا لکون الملف ملفا امنیا وکذلک استنادا الی الماده 165 من الدستور والبند الثالث من الماده 188 من قانون محاکمات المحاکم العامه ومحاکم الثوره الاسلامیه .ومن المقرر ان یوضح حسین علی امیری رئیس المحکمه فی موء تمر صحفی سیر محاکمه المتهمین بالتجسس للمراسلین .وحضر العشرات من المراسلین المحلیین والاجانب الی مبنی المحکمه للاطلاع علی مسیره محاکمه المتهمین بالتجسس للکیان الصهیونی .انتهی / ف.ر