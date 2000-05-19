بدء اعمال اللجان الاقتصادیه والثقافیه المشترکه بین ایران والهند # طهران / 20 ایار / ارنا بکلمه مساعد وزیر خارجیه الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه لشوون اسیا والمحیط الهادی ء محسن امین زاده بدات اللجان الفرعیه الست للدوره الحادیه عشره للجنه الاقتصادیه الایرانیه الهندیه المشترکه اعمالها الیوم السبت فی طهران.واعرب امین زاده فی اجتماع اللجان الفرعیه الست وهی "النفط والغاز والطاقه" و"الصناعه" و"التجاره" و"النقل والشحن والاتصالات" و"الزراعه" و"الثقافه والشوون القنصلیه"، عن الامل فی ان تتمکن هذه اللجان من توفیر الارضیه المناسبه لتوثیق التعاون بین البلدین فی مختلف المجالات.واشار مساعد وزیر الخارجیه الایرانی الی مشروع نقل الغاز من الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه الی الهند وکذلک اتفاقیه الترانزیت الدولیه بین ایران والهند وترکمنستان ومجالات التعاون الاخری بین البلدین، داعیا الی الاسراع فی تنفیذ هذه المشاریع وتعزیز التعاون.من جانبه اعرب کاتجو المدیر العام للشوون الاقلیمیه فی وزاره الخارجیه الهندیه عن الامل کذلک بان یتخذ هذا الاجتماع خطوات موثره فی استمرار وتعزیز التعاون بین ایران والهند.ل.ل/ انتهی/ ف.ر