ناطق نوری : المجلس الخامس تقید بالقیم والمبادی ء وتعاون مع الحکومه # طهران / 24 ارنا / ارنا قال علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس الشوری الاسلامی الیوم الاربعاء ان اعضاء المجلس فی دورته الخامسه ادوا واجبهم خلال اربع سنوات من تشکلیه رسالتهم فی التشریع والاشراف علی الاجهزه بافضل ما یمکن .ووصف ناطق نوری الذی کان یتحدث فی اخر جلسه للمجلس فی دورته الخامسه ان هذا المجلس قد تقید بقیم ومبادی ء الثوره موء کدا ان اعضائه عملوا باستقلالیه وفق ما تملیه علیهم المصالح الوطنیه والقیم التی رکز علیها الامام الخمینی (رض ) وقائد الثوره الاسلامیه وبمنای عن الاتجاهات السیاسیه المختلفه .واضاف ان المجلس الخامس تلقی خلال اربع سنوات من مهامه 604 مشاریع ولوائح اذ حدد مصیر 483 منها.وتابع ان المجلس صادق علی عدد کبیر من الاتفاقیات فی المجالات السیاسیه والسیاسه الخارجیه مما اسهم بشکل کبیر فی دعم الحکومه .واضاف ان المجلس صادق کذلک علی الخطه التنمویه الثالثه اضافه الی الموازنات السنویه للبلاد.ووصف تاسیس اتحاد البرلمانات الاسلامیه بانه خطوه جباره وقال ان الاتحاد تاسس من خلال متابعات قامت بها الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه وقد اتخذ طهران مقرا له .وحول التعاون بین المجلس الخامس والحکومه قال ناطق نوری ان تعاملنا مع حکومتی هاشمی رفسنجانی وخاتمی کان علی السواء موضحا ان منح حکومه خاتمی الثقه وتعامل المجلس الخامس مع اللوائح المقدمه الیه بما فیها لائحه الموازنه وتخصیص الاعتمادات اللازمه لعقد موء تمر القمه الاسلامیه الثامن فی طهران دلیل علی ذلک .ا.د / یتبع ..../ ک.ح