صحیفه: حزب الله یبحث مع الجبهه الشعبیه عن رفات 3 جنود صهاینه # بیروت / 13 حزیران / ارنـا ذکرت صحیفه "السفیر" اللبنانیه الیوم الثلاثاء ان محاولات جاده بداها حزب الله بالتعاون مع الجبهه الشعبیه لتحریر فلسطین ـ القیاده العامه للبحث عن رفات ثلاثه جنود صهاینه فقدوا فی لبنان عام 1982 .ونسبت الصحیفه الی مصدر مطلع قوله " ان الامر یتم بناء علی وعد قدم الی الهیئات والوسطاء الدولیین الذین یتابعون قضیه الاسری والمعتقلین فی السجون الصهیونیه" . موء کدا ان الجهود لم توء د الی نتیجه واضحه بعد .والجنود الصهاینه الثلاثه هم زخاریا بومیل و ایهود کاتز و زافی فیلدمان قتلوا فی معرکه بالدبابات اطلق علیها اسم "معرکه السلطان یعقوب" نسبه الی اسم البلده التی وقعت فیها فی منطقه سهل البقاع القریبه من بلده عیتا الفخار خلال الاجتیاح الصهیونی للبنان عام 1982 ، و فقدت جثثهم منذ ذلک الحین .واعلنت سلطات الاحتلال الصهیونی قبل نحو ثلاث سنوات انها عثرت علی الدبابه التی کان یستقلها الجنود الثلاثه فی المتحف العسکری الروسی .واستطرد المصدر " ان الموفد الخاص للامین العام للامم المتحده تیری رود لارسن حمل وعدا من اسرائیل بانه سیتم اطلاق سراح کافه المعتقلین اللبنانیین فی السجون الاسرائیلیه بعد اسبوع او اسبوعین من انهاء عملیه التثبت من الانسحاب (الصهیونی من جنوب لبنان ) وبدء انتشار القوات الدولیه" .واوضح المصدر نفسه ان لارسن نقل فی اطار هذا الوعد رفضا صهیونیا لاطلاق الشیخ عبد الکریم عبید والحاج مصطفی الدیرانی قبل حصوله علی معلومات بشان الطیار الصهیونی رون آراد الذی فقد هو الاخر فی لبنان بعد اسقاط طائرته خلال عدوان جوی کان یشنه علی المناطق الجنوبیه عام 1986 .وختم المصدر موء کدا ان الجهود التی یقوم بها المبعوث الخاص للامین العام للامم المتحده المکلف شوء ون المفقودین اثمرت حلا یطلق بموجبه ایضا عمید الاسری اللبنانیین سمیر قنطار المحتجز داخل فلسطین المحتله منذ العام 1978 .تجدر الاشاره الی ان قوات الاحتلال الصهیونی ماتزال تحتجز 23 لبنانیا فی سجونها داخل فلسطین المحتله وقد مضی علی اعتقال بعضهم اکثر من 20 عاما.وقد اعلنت سلطات الاحتلال اکثر من مره انها تحتجز هوء لاء اللبنانیین کرهائن مساومه واوراق ضغط للحصول علی معلومات عن جنودها المفقودین فی لبنان .انتهی / ک.ح