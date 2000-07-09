الرئیس خاتمی والمستشار غیرهارد شرودر یعقدان موء تمرا صحافیا # بون / 10 تموز / ارنا عقد رئیس الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه السید محمد خاتمی والمستشار الالمانی غیرهارد شرودر موء تمرا صحافیا مشترکا عصر الیوم الاثنین فی برلین وقال شرودر فی بدایه حدیثه امام الصحفیین ومراسلی وسائل الاعلام ان بون و طهران عازمتان علی وضع اسس جدیده للعلاقات الثنائیه بینهما موضحا ان الجوله الاولی من محادثاته مع الرئیس خاتمی الذی بدا صباح الیوم زیاره رسمیه الی المانیا ترکزت علی القضایا الاقتصادیه .واشار المستشار الالمانی الی العدید من الامور التی تخص العلاقات الایرانیه الالمانیه ومنها تعزیز العلاقات الثقافیه داعیا الی ابرام اتفاق ثقافی جدید بین البلدین علی خلفیه اتفاق یعود الی عام 1967 .ومضی شرودر الی القول انه اتفق مع الرئیس خاتمی علی احیاء لجنه التعاون المشترکه التی ظلت معطله منذ عام 1991 کما توصل البلدان الی اتفاق بشان التعاون فی قضایا البیئه ومکافحه المخدرات .واکد شرودر ان نقاطا ظل البلدان مختلفین بشانها فی سیاق محادثاته مع رئیس الجمهوریه الاسلامیه معقبا ان هذا الاختلاف امر طبیعی فی ایه محادثات سیاسیه .بدوره اعرب الرئیس خاتمی عن ارتیاحه للزیاره التی یقوم بها الی المانیا وعن تقدیره للاستقبال الحار الذی لقیه من المستشار الالمانی ومن سائر المسوء ولین الالمان .واشاد بالعقلانیه الالمانیه التی تعد الرافد للحضاره الجدیده مضیفا ان جذور ما بعد الحداثه التی تنقد الحداثه ذاتها توجد هی الاخری فی نسیج الفکر الالمانی .وتابع الرئیس خاتمی یقول ان ایران ساهمت کشعب فی بناء الحضارات موء کدا ان حضاره البشر تدین بقوه لنتاجات المفکرین الایرانیین .واشار رئیس الجمهوریه الاسلامیه الی مشروع حوار الحضارات الذی تقدمت به ایران وتبنته بلدان العالم فی اطار الامم المتحده معربا عن امله بان یکون هذا المشروع منصه انطلاق لعلاقات جدیده بین الشعوب والبلدان فی العالم بعد جمله من الکوارث والفجائع التی شهدها المجتمع البشری فی القرن العشرین .ووصف الرئیس خاتمی زیارته الی المانیا بانها تنم عن عزم لدی طهران وبون فی تعزیز علاقاتهما فی اطار من المصالح المشترکه معربا عن الامل بان تصب نتائج الزیاره فی صالح الشعبین الایرانی والالمانی .س.ر/ ر.ش/ انتهی/ ف.ر