مطران بعلبک للموازنه : الامام علی (ع) حظی بمکانه عالمیه رفیعه # بیروت / 2 تشرین الثانی / ارنا اثنی مطران مدینه بعلبک ودیر الاحمر (شرق لبنان ) للطائفه المارونیه "بولس منجد الهاشم" علی الشخصیه العالمیه للامام علی (ع) واهمیه دوره فی صناعه تاریخ الشعوب .وقال فی حدیث لوکاله الجمهوریه الاسلامیه للانباء - ارنا فی بیروت لمناسبه اعلان قائد الثوره الاسلامیه القائد الخامنئی العام الحالی عاما للامام علی (ع) : لقد حظی الامام علی (ع) بمکانه عالیه رفیعه عند کل المفکرین والادباء والفلاسفه لیس فی العام العربی والاسلامی فحسب بل فی کل انحاء العالم .واضاف : ان تخصیص السید الخامنئی العام الحالی لهذا الرجل العظیم - ابن عم الرسول و صهره هو امر مهم جدا لانه یاتی فی هذه الظروف العصیبه التی یمر بها العالم العربی والاسلامی فتذکر (السید) الخامنئی ب (الامام ) علی بن ابی طالب حامل العناوین المتعدده اخلاقیا وایمانیا وروحیا فی وقت یمیل هذا العالم الی الالحاد والکفر انما یعطی للانسان الموء من اهمیه کبری ویعید له قیمه الانسانیه والحضاریه والایمانیه والاخلاقیه .واکد المطران الهاشم "ان العالم الیوم بامس الحاجه الی مدرسه الامام علی (ع) التی اسست مفاهیم ومبادی ء وقیم اخلاقیه صالحه لکل العصور وخاصه للعصر الذی نعیش فیه الان والذی یضج بالفساد والانحلال الاخلاقی .وختم قائلا : لقد تعرفت علی امیر المومنین کرجل رائد للانسانیه من خلال فکره الذی اغنی البشریه ومن خلال الابحاث والموء لفات العدیده والمتنوعه حول هذا الرجل العظیم .انتهی / ف.ر