الملک عبدالله الثانی یفتتح الموء تمر الدولی لمرکز الامارات للدراسات الاستراتیجیه # ابوظبی / 5 تشرین الثانی / ارنا افتتح الملک عبدالله الثانی ملک الاردن الیوم الاحد الموء تمر السنوی السادس حول القیاده والاداره فی عصر المعلومات الذی ینظمه مرکز الامارات للدراسات الاستراتیجیه .
والقی الملک عبدالله الثانی محاضره بعنوان " بناء الدوله الحدیثه فی
عصر المعلومات ".
هذا وقد غادر الملک عبدالله الثانی ابوظبی عصر الیوم بعد زیاره لدوله
الامارات استغرقت اربعه ایام اجری خلالها محادثات مع کبار المسوء ولین
الاماراتیین .
انتهی / ف.ر