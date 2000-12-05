الکویت مستعده لتزوید النفط من خلال اوبک # الکویت / 6 کانون الاول / ارنا اکد النائب الاول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیه الکویتی الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح استعداد بلاده لمشارکه مع سائر دول اوبک لتفویض السوق العالمیه حاجتها من النفط .
وذکرت وکاله الانباء الکویتیه نقلا عن الشیخ صباح قوله ان من حق
العراق بوقف نفطه کما یرید.
و اضاف ان للعالم حق علی الکویت تزویده بالنفط موکدا استعداد بلاده
المشارکه بای اتفاق نفطی من خلال الاوبک .
و حول قدره الکویت تعویض النقص فی السوق النفطیه نتیجه القرار
العراقی بوقف تصدیر النفط قال الشیخ صباح لیس للکویت قدره بان تعوض کل
النقص و لکن کاوبک من الممکن ان تعوض ذلک .
و کان العراق قد اوقف مبیعاته النفطیه البالغه 4/2 ملیون برمیل فی
الیوم واشترط علی المستهلکین للعوده الی تصدیر نفطه دفع ضریبه تبلغ نحو
50 سنتا علی البرمیل الواحد و ایداع المبلغ فی حساب بنکی لا یخضع لسیطره
الامم المتحده و هو ماترفضه الامم المتحده .
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