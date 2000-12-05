الکویت مستعده لتزوید النفط من خلال اوبک # الکویت / 6 کانون الاول / ارنا اکد النائب الاول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیه الکویتی الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح استعداد بلاده لمشارکه مع سائر دول اوبک لتفویض السوق العالمیه حاجتها من النفط .وذکرت وکاله الانباء الکویتیه نقلا عن الشیخ صباح قوله ان من حق العراق بوقف نفطه کما یرید.و اضاف ان للعالم حق علی الکویت تزویده بالنفط موکدا استعداد بلاده المشارکه بای اتفاق نفطی من خلال الاوبک .و حول قدره الکویت تعویض النقص فی السوق النفطیه نتیجه القرار العراقی بوقف تصدیر النفط قال الشیخ صباح لیس للکویت قدره بان تعوض کل النقص و لکن کاوبک من الممکن ان تعوض ذلک .و کان العراق قد اوقف مبیعاته النفطیه البالغه 4/2 ملیون برمیل فی الیوم واشترط علی المستهلکین للعوده الی تصدیر نفطه دفع ضریبه تبلغ نحو 50 سنتا علی البرمیل الواحد و ایداع المبلغ فی حساب بنکی لا یخضع لسیطره الامم المتحده و هو ماترفضه الامم المتحده .انتهی/ 703