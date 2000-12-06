مناقصه صهیونیه لبناء مئه وحده استیطانیه فی الجولان # بیروت / 7 کانون الاول / ارنا طرحت سلطات الاحتلال الصهیونی الیوم الخمیس مناقصه فی السوق المحلیه لتوسیع احدی المستوطنات فی هضبه الجولان السوریه المحتله .وقالت الاذاعه الصهیونیه فی تقریر لها الیوم : "ان العطاء ات الجدیده التی وافقت علیها الحکومه ونشرتها وزاره الاستیطان واداره اراضی اسرائیل تتضمن بناء مئه وحده سکنیه اضافیه فی مستوطنه کاترین الواقعه فی هضبه الجولان" .ووصف احد اعضاء کتله میرتس الیساریه فی الکنیست (البرلمان ) هذا القرار بانه "قرار خاطی ء لاننا سنضطر الی اخلاء هذا المکان عندما نتوصل الی تسویه سلمیه مع سوریا " .واحتل النظام الصهیونی هضبه الجولان السوریه فی حزیران عام 1967 واقام فیها منذ ذلک الحین وحتی الان نحو 30 مستوطنه صهیونیه تضم آلاف الیهود الذین استقدمتهم سلطات الاحتلال من دول شتی فی انحاء العالم .انتهی / 224 / 23