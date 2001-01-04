محمد رضا باهنر: جبهه الثانی من خرداد وصلت الی طریق مسدود # طهران / 5 کانون الثانی / ارنا قال محمد رضا باهنر الامین العام للرابطه الاسلامیه للمهندسین ان جبهه الثانی من خرداد وصلت الی طرق مسدود، وتنوی من خلال اثاره الحرب النفسیه الخروج من هذا المازق لکنها لم تنجح لحد الان. واضاف تقریر للرابطه الاسلامیه للمهندسین الیوم الجمعه، ان باهنر قال فی حدیث بعد جلسه للمجلس المرکزی لهذه الرابطه ان جبهه الثانی من خرداد ومن اجل خروجها من هذا المازق یجب ان تثبت هل انها تدعو الی المنافسه النزیهه والجاده ام تنوی الانتصار دون منافس. ووصف باهنر مشروع اجراء الاستفتاء بانه "مشروع یهدف للهروب من الاجابه علی التساوء ل حول الاداء وتقییمه ویتناقض مع الانتخابات النزیهه والدیموقراطیه وسیاده القانون" وقال انه اذا کان الهدف من طرح قضیه الاستفتاء هو التصویت لصالح الخطه فحسب فانه لا یمکن تسمیته استفتاء. انتهی / 711 / 702