عناوین الصحف الاردنیه الصادره الیوم # عمان / 1 شباط / ارنا تناولت الصحف الاردنیه الصادره الیوم الخمیس فی عناوینها الرئیسیه تصریحات رئیس وزراء الاردن حول اکاذیب شارون والاتفاق السوری والعراقی لاقامه منطقه تجاره حره وهذه ابرز العناوین : العرب الیوم ............. - رئیس الوزراء: تصریحات شارون کذب وافتراء - الملک یبعث رساله الی الرئیس الامیرکی - لجنه المتابعه تجتمع فی عمان لاعداد تقریرها للقمه العربیه - قمه محتمله بین عرفات وباراک الاحد الدستور ....... - رئیس الوزراء: اکاذیب شارون لن تنطلی علی القیادتین الاردنیه والفلسطینیه - لوکربی: تبرئه فحیمه والموبد للمقرحی - اتفاق عراقی سوری لاقامه منطقه تجاره حره - موتمر قدس الاول فی بیروت: دعم الانتفاضه وحق العوده الرای ..... - بدء العمل بلامنطقه الاقتصادیه الخاصه بالعقبه فی 15 الجاری - اتصالات امریکیه سودانیه لتحسین العلاقات - مبارک وقابوس یبحثان فی مسقط العلاقات الثنائیه وتطورات السلام فی المنطقه - المعارضه البحرینیه تامل بصدور عفو امیری وبالغاء الطواری ء انتهی/ 222/ 713