اذاعه الکیان الصهیونی تکشف عن لقاء سری بین عرفات ووزیر صهیونی عقد لیلا

طهران / 15 تموز /يوليو / ارنا – قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" : ان التجارب المكتسبة خلال مرحلتي مكافحة فيروس كورونا في ايران، اكدت ضرورة الامتثال الى كامل التعليمات والبروتوكولات الوقائية بوصفه السبيل الرئيسي لمكافحة هذا المرض، وبما يلزم علينا ايضا تغيير نمط الحياة لتحقيق الاهداف المرجوة في هذا الخصوص.