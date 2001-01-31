اذاعه الکیان الصهیونی تکشف عن لقاء سری بین عرفات ووزیر صهیونی عقد لیلا # بیروت / 1 شباط / ارنا کشفت الاذاعه الصهیونیه الیوم الخمیس عن لقاء عقد اللیله الماضیه بین رئیس السلطه الفلسطینیه یاسر عرفات ووزیر السیاحه والمواصلات الصهیونی آمنون شاحاک . وقالت الاذاعه "ان اللقاء عقد فی مکتب عرفات فی مدینه غزه وتم خلاله مناقشه امکانیه عقد لقاء قمه بین عرفات ورئیس الوزراء (الصهیونی ) ایهود باراک یوم الاحد القادم فی شرم الشیخ". اضافت الاذاعه بان الجانبین بحثا آخر التطورات الحاصله علی المستویین الامنی والسیاسی وسبل خفض ما اسمته باعمال العنف فی المناطق الفلسطینیه. انتهی / 705