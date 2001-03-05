مهاجرانی: ستر الاخطاء والعیوب من اهم خصائص سیره حکم الامام علی (ع) # شیراز / 6 اذار / ارنا اعتبر رئیس المرکز الدولی للحوار بین الحضارات ستر الاخطاء والعیوب بانه من اهم خصائص سیره حکم الامام علی (ع) وقال، ان هذه المیزه شوهدت مرارا من ذلک الامام الهمام. واضاف عطاء الله مهاجرانی فی المراسم الختامیه لموتمر "سیره وفکر الامام علی (ع)" المنعقد فی شیراز (جنوب ایران )، انه لا الیق من الحاکم لستر عیوب الناس والتغاضی عن اخطائهم وحتی مخالفاتهم. وصرح قائلا، انه فی حکومه الامام علی (ع) کانت قلوب الولاه مفعمه باللطف والرافه والمحبه تجاه الناس. موکدا انه فی مثل هذه الحکومه لا یقوم الحاکم بتتبع سقطات الناس وتضخیمها. واشار مهاجرانی الی رساله الامام علی (ع) لمالک الاشتر وقال، للاسف ان رساله الامام علی (ع) الی مالک الاشتر وعلی الرغم من اهمیتها فی مختلف الابعاد الا انها لم تتم دراستها بصوره شامله لحد الان. وقال، انه ینبغی بذل المزید من الاهتمام بدراسه نظره الامام علی (ع) فی هذه الرساله ازاء جمله من القضایا منها حقوق المعارض والحریه وحقوق الناس والمستقبل. یذکر ان موتمر "سیره وفکر الامام علی (ع)" عقد فی شیراز علی مدی یومین بمشارکه حشد من المفکرین واساتذه الحوزات العلمیه والجامعات. انتهی/ 702