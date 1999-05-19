الجهاد الاسلامی الفلسطینی: لا فرق بین باراک ونتانیاهو وسنواصل الجهاد # دمشق / 20 ایار / ارنا قال احد قیادی حرکه الجهاد الاسلامی فی فلسطین بقیاده رمضان عبد الله شلح انه لیس هناک فرقا بین ایهود باراک وبنیامین نتانیاهو موء کدا علی ان حرکه الجهاد الاسلامی ستواصل الجهادالمقدس ضد الوجود السرطانی الصهیونی فی ارض فلسطین المحتله.وصرح حسن الباش لمراسل ارنا فی دمشق الیوم الخمیس تعقیبا علی وصول ایهود باراک للسلطه واستلامه منصب رئاسه الوزراء خلفا لبنیامین نتانیاهو ان مشروع باراک الصهیونی لا یختلف عن مشروع نتانیاهو فکلاهما یطلق شعارات "اسرائیل واحده" و"مزید من الثوابت الامنیه والسیاسیه" معتبرا ان مجیی ء باراک یعد مکسبا لتیار الیمین فی حزب العمل الصهیونی ولن یفید ما یسمی "بعملیه السلام" اطلاقا.واوضح هذا القیادی ان حرکه الجهاد الاسلامی فی فلسطین لها نظره استراتیجیه ثابته وهی ان کافه القوی الصهیونیه تعمل لقمع الشعب الفلسطینی وطرده من ارضه والبقاء علی القدس بما فیها من مقدسات اسلامیه عاصمه للکیان الصهیونی.واضاف ان الکل فی الکیان الصهیونی الغاصب للقدس یعمل فی سبیل قوه الحرکه الصهیونیه وتمددها وانتشارها وبسط هیمنتها علی المنطقه مشیرا الی ان باراک سینفذ اکثر من نتانیاهو ما تطلبه امیرکا للهیمنه والسیطره علی المنطقه حیث انه کباقی الصهاینه یوء من باطلا بمقوله "اسرائیل العظمی ".واکد حسن الباش علی ان لا حلول لای مشکله فلسطینیه وان حرکه الجهاد الاسلامی تنطلق من مبدا راسخ وهو ان فلسطین ارض الفلسطینیین ولابد ان تعود الی اهلها عاجلا ام اجلا.وانتقد حسن الباش کل من یروج مقوله ان باراک سیعمل لحل مشکله السلام متسائلاای سلام یتحدثون عنه وای سلام یزعمون مادامت الارض الفلسطینیه مسلوبه والقدس تهود .کما تساء ل هل ایهود باراک یقر بعدم الاستیطان وهل یقر بحق الفلسطینیین بارضهم وبلادهم وهل یقبل عوده اللاجئین الذین شردوا من ارضهم وبیوتهم عنوه وظلما.وعن العمل الجهادی الاستشهادی فی الارض المحتله قال الباش ان العمل الجهادی والاستشهادی فی استراتیجیه الحرکه لا یرتبط بمسئله الانتخابات او غیرها بل ان الجهادالمقدس سیستمر بکافه الوسائل التی تراها الحرکه مناسبه.واخذ هذا القیادی فی حرکه الجهاد الاسلامی علی السلطه الفلسطینیه برئاسه یاسر عرفات انها تنفذ مطالب الصهاینه وتقوم باسر المجاهدین الابطال وزجهم بالسجون وایضا التضییق علی ابناء الشعب الفلسطینی مشیرا الی ان کل هذه الامور توضع ضمن الحسابات علی ان لا توء ثر علی الاستراتیجیه الاساسیه فی توجهات حرکه الجهاد الاسلامی نحو مقاومه الاحتلال فی فلسطین .ر.ش/ انتهی / ف.ر