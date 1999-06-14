وقائع الموء تمر التاسیسی لاتحاد البرلمانات الاسلامیه / تسلیم رساله رئیس وزراء باکستان الی رئیس الجمهوریه الاسلامیه # طهران / 15 حزیران / ارنا التقی الهی بحش سومرو رئیس المجلس الوطنی باکستان بعد ظهر الیوم الثلاثاء السید محمد خاتمی رئیس الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه وسلمه رساله من محمد نواز شریف رئیس وزراء باکستان.واشار الرئیس خاتمی فی اللقاء الی عمق الروابط بین حکومتی وشعبی ایران وباکستان وقال: ان الضرورات التاریخیه والجغرافیه والاقلیمیه تقتضی علی الدوام ان تکون لنا افضل العلاقات.واضاف: اذا ولدت احیانا بعض حالات سوء الفهم والمشاکل فانه یجب ان نعمل لحلها، ونحن مطمئنون بانه لاتوجد ایه مشکله لایمکن حلها بحسن النیه والتفاهم والحوار.واطلع الهی بخش سومرو فی اللقاء رئیس الجمهوریه الاسلامیه علی الاوضاع القائمه فی کشمیر وتطورات الازمه الاخیره فی هذه المنطقه.وصرح رئیس الجمهوریه الاسلامیه بشان قضیه کشمیر: اننا قلقون ازاء مصیر شعب کشمیر، الذی تشتد معاناته نتیجه الخلافات بین الهند وباکستان، لذا ندعو الطرفین للتحلی بضبط النفس وحل الازمه العالقه بالطرق السلمیه والمحادثات.واشار سومرو الی الروابط الواسعه بین ایران وباکستان، موکدا ضروره تعمیقها اکثر فاکثر وقال: ان نواز شریف یولی اهمیه خاصه للعلاقات مع الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه.واعلن رئیس المجلس الوطنی الباکستانی تجدید الدعوه الموجهه من قبل نواز شریف للرئیس خاتمی للقیام بزیاره الی باکستان، ووجه رئیس الجمهوریه الاسلامیه الدعوه کذلک لنواز شریف لزیاره ایران.ل.ل/ انتهی/ ف.ر