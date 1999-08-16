القائد العام للقوات المسلحه یعین ثلاثه من کبار قاده الجیش # طهران / 16 اب / ارنا اصدر سماحه ایه الله السید علی الخامنئی قائد الثوره الاسلامیه القائد العام للقوات المسلحه الیوم الثلاثاء احکاما بتعیین ثلاثه من کبار قاده الجیش .
وطبقا لهذه الاحکام فقد عین اللواء "غلامعلی رشید"، والعمید
"حسین حسنی سعدی" والعمید "بهروز سلیمانجاه" فی مناصب نائب رئیس هیات
الارکان العامه للقوات المسلحه ، والمساعد التنسیقی لهیئه الارکان العامه
للقوات المسلحه ، ومساعد الاستخبارات والعملیات للقیاده العامه للقوات
المسلحه علی التوالی .
ح ز / انتهی / س ع