١٧‏/٠٨‏/١٩٩٩ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10300779
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القائد العام للقوات المسلحه یعین ثلاثه من کبار قاده الجیش

القائد العام للقوات المسلحه یعین ثلاثه من کبار قاده الجیش # طهران / 16 اب / ارنا اصدر سماحه ایه الله السید علی الخامنئی قائد الثوره الاسلامیه القائد العام للقوات المسلحه الیوم الثلاثاء احکاما بتعیین ثلاثه من کبار قاده الجیش .
وطبقا لهذه الاحکام فقد عین اللواء "غلامعلی رشید"، والعمید "حسین حسنی سعدی" والعمید "بهروز سلیمانجاه" فی مناصب نائب رئیس هیات الارکان العامه للقوات المسلحه ، والمساعد التنسیقی لهیئه الارکان العامه للقوات المسلحه ، ومساعد الاستخبارات والعملیات للقیاده العامه للقوات المسلحه علی التوالی .
ح ز / انتهی / س ع