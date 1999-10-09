الرئیس خاتمی یستقبل امین عام حزب الله لبنان # طهران / 10 تشرین الاول / ارنا استقبل رئیس الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه سید محمد خاتمی الیوم الاحد السید حسن نصر الله الامین العام لحزب الله لبنان واعضاء المجلس المرکزی للحزب .واشار الرئیس خاتمی فی اللقاء الی تسمیه هذا العام بعام الامام الخمینی / رض / الذی یعد مظهرا لعزه وعظمه مسلمی العالم فی القرن الحاضر وقال علینا ان نسیر علی النهج الذی رسمه الامام الراحل لتحقیق العداله والاستقلال والحریه .واکد خاتمی علی اهمیه وحده جمیع المجموعات والدول المعارضه للکیان الصهیونی وقال ان تحریر القدس الشریف هو هدفنا المشترک ویجب الا نسمح للاجانب ان یزرعوا الشقاق والفرقه بین صفوفنا .وقال رئیس منظمه الموء تمر الاسلامی ان حزب الله الذی یدافع عن الاراضی المحتله والاستقلال والعزه الاسلامیه والعربیه یجب ان یعمل بصلابه وسعه صدر فی سبیل هدفه الرئیسی وان یصون نفسه فی مقابل الضربات المحتمله .واکد الرئیس خاتمی ضروره تقارب ووفاق جمیع القوات والمجموعات فی لبنان واهمیه التعاون مع الحکومه اللبنانیه فی هذا المجال .من جانبه قدم امین عام حزب الله لبنان تقریرا عن الاوضاع فی لبنان والنشاطات السیاسیه والثقافیه لحزب الله خاصه مقاومه اهالی الجنوب اللبنانی .انتهی / ف.ر