ابرز عناوین صحف طهران الصباحیه الصادره باللغه الانجلیزیه # طهران / 26 کانون الاول / ارنا طهران تایمز ..............
- خاتمی یبعث رساله الی نظیره السودانی .
- تالق الاطفال الایرانیین فی مهرجان الهند لرسوم الاطفال.
- وزاره الخارجیه تفند مزاعم وزیر خارجیه العراق .
- احتفالات ببدء العام المیلادی الجدید فی ایران .
- سفیر ایران لدی لبنان یلتقی رئیس البرلمان اللبنانی .
- اللجنه الاقتصادیه الایرانیه اللیبیه تجتمع فی طهران .
ایران نیوز
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- قائد الثوره الاسلامیه : الانشغال بالجدل السیاسی یحوول دون الاهتمام
بمشاکل المواطنین .
- المتحدث باسم الخارجیه الایرانیه یرفض المزاعم الامریکیه بشان الحریات
الدینیه فی ایران .
- الناطق باسم الخارجیه الایرانیه یعرب عن قلقه ازاء التطورات فی ساحل
العاج .
- ترکیا ترحب بتنمیه العلاقات مع ایران .
ایران دیلی
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- دیون ایران الخارجیه تبلغ 2/1 ملیار دولار .
- تحسین العلاقات الایرانیه العربیه من اهم محاور مباحثات حسنی مبارک مع
زعماء عده الدول عربیه فی الخلیج الفارسی .
- المبعوث الخاص لخاتمی یلتقی رئیسی الجمهوریه والبرلمان السودانی .
- الافراج عن کرباستشی فی عید فطر المبارک .
- تعیین کبیر اساقفه الطائفه الارمنیه فی ایران .
ا.د / م.م./ انتهی / ف.ر