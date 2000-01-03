موء تمر اقلیمی لتعزیز قدره الدول العربیه علی المنافسه # بیروت ، 4 کانون الثانی ، ارنا یعقد فی العاصمه المصریه یومی 19 و 20 شباط المقبل موء تمر اقلیمی هو الاول من نوعه فی المنطقه تحت عنوان "تطویر قطاعات الاقتصاد المصرفی" .ویتناول الموء تمر الذی ینظمه "معهد جامعه ماساشوستس للتکنولوجیا" ومقره فی مدیمه بوسطن تعزیز قدره الدول العربیه علی التنافس واعاده تاطیرالانظمه التربویه حول التحدیات الجدیده وخلق المناخات الموئاتیه لاجتذاب الاستثمارات الاجنبیه المباشره وتفعیل دور الانترنت والتجاره الالکترونیه فی البلدان العربیه .واعلن لبنان انه سیشارک فی هذا الموء تمر بعدد من الاعضاء .انتهی / س ع