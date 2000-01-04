بیان جبر:المجلس الاعلی یعمل علی تعمیق اواصر الثقه.../اضافه ثانیه واخیره/ # دمشق / 5 کانون الثانی / ارنا وردا علی سوء ال حول جدیه امیرکا بالاطاحه بنظام صدام حسین، قال بیان جبر، نحن فی المجلس الاعلی نری ان واشنطن جاده فی اسقاط النظام العراقی وان کانت تساورنا بعض الشکوک، ذلک لانها لا تملک خطه واقعیه وتفضل الانقلاب العسکری وتعمل علی ذلک.ورای، ان عدم توفیق الامیرکان فی التطبیع مع دول الجوار العراقی مثل ایران وسوریه التی لها التاثیر الکبیر علی المعارضه، یصعب من مبادرتها، معبرا عن اعتقاده فیما اذا استطاعت امیرکا التنسیق مع الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه وسوریه ودول الجوار الاخری، فان ذلک سیسهل دعم الاستقرار فی المنطقه والخلاص من نظام صدام حسین.ومضی بالقول، صحیح ان امیرکا هی المستفیده الاکبر من صدام حسین ولکن هذه الورقه احترقت وانتهی دورها بعد ان تواجدت القوات الامیرکیه فی الخلیج الفارسی واوجدت معسکرات فی هذه المناطق واستنزفت المنطقه.واشار الی ان امیرکا ترید ان تغیر هذه الورقه خاصه انها تبحث دائما علی مصالحها فی المنطقه، لافتا الی ان امیرکا ترید تغییر النظام من منطلق مصالحها لا من اجل الشعب العراقی وهذا بات واضحا من القرار رقم "2525" الذی صدر عن الکونغرس الامیرکی للعام 98 / قانون تحریر العراق/ .و فی معرض رده علی سوء ال حول حقیقه احساس الشعب الکویتی بالنسبه للاطروحات الامیرکیه للاطاحه بصدام حسین، قال، وجدت فی الدیوانیات والمساجد التی زرتها شکوکا عند الکویتیین حول جدیه الموقف الامیرکی وهذه الشکوک موجوده ایضا لدینا وفی الشارع العربی والاسلامی.واعتبر بیان جبر، القرار الاخیر للامم المتحده بشان تعلیقات العقوبات ایجابیا من ناحیه رفع سقف انتاج النفط وبذلک یسد حاجه الشعب العراقی ووقف الماساه وموت الاطفال التی یتلاعب بها النظام العراقی.اما بالنسبه لموضوع الاسلحه فقال، نحن نرید تدمیر اسلحه الدمار الشامل لکن الاسلحه التقلیدیه هی من ملک الشعب العراقی، الا ان صدام یساوم علی هذه الاسلحه من اجل البقاء علی الکرسی لیس اکثر من ذلک.واخذ بیان جبر علی القرار 1284 بانه لم یلحظ مساله ارهاب النظام فی الداخل واعتبره من سلبیات القرار.وقال، ان النظام یمارس یومیا عملیات قتل العلماء والمراجع الدینیه وتدمیر الحوزه العلمیه والاعتداء علی المقدسات ومنع کافه فئات الشعب العراقی من ممارسه شعائره الدینیه.وردا علی سوء ال حول الاجتماع التداولی للفصائل العراقیه المعارضه ، قال هناک نیه لعقد اجتماع داخل العراق، لکن الی الان لم یحدد لا الزمان ولا المکان ولازلنا فی طور الاعداد والنقاش من اجل التوصل الی روء ی ثابته، موء کدا علی ضروره ان یکون هذا الاجتماع التداولی فی العراق وقریبا من الشعب العراقی.وردا علی سوء ال آخر حول ما ادعاه طارق عزیز من ان النظام العراقی یمارس الدیمقراطیه ومتهما المعارضه بانهم مرتبطون بجهات اجنبیه ، قال بیان جبر، انها " سخریه " فالشعب العراقی یعرف طبیعه النظام الدموی المعروف بممارساته الدیکتاتوریه والقمعیه والارهابیه ضد المعارضین.و اوضح، ان صداح حسین بنفسه ابرم اتفاقا عام 1975 مع الشیوعیین وفی عام 1977 مارس ابشع بطش فی قیادات هذا الحزب وقاعدته بعد ان تعرف علیها.وبالنسبه للاکراد فهو وقع اتفاق " 11 اذار عام 70" وبعد اربعه اشهر بدا بمحاوله اغتیال الملا مصطفی البرزانی وبدات ماساه الاکراد.واما بحق التیار الاسلامی، قال بیان جبر، نحن کاسلامیین منذ مجیی ء النظام لم نمارس ای عمل عسکری ضده بحیث کانت معارضتنا سلمیه، لکن رغم ذلک بدا النظام بملاحقه موء یدی الحرکه الاسلامیه فی العراق و اتهامها بالعماله لایران و دول اخری و بدا حمام الدم منذ العام 1979 والی یومنا هذا.وختم بالقول، ان هذه الدماء التی اراقها النظام الصدامی لا تعطی ای فرصه لای شریف فی ان یفکر بدیمقراطیه هذا النظام.م.م./ انتهی/ ف.ر