رساله من الرئیس الصینی الی السلطان قابوس # ابوظبی / 19 کانون الثانی / ارنا تلقی السلطان قابوس بن سعید سلطان عمان رساله خطیه من الرئیس الصینی جیانغ تسه مین ذکر انها تتعلق بالعلاقات بین البلدین وسبل دعم التعاون الثنائی بینهما فی مختلف المجالات.وقالت مصادر رسمیه عمانیه ان الرساله تسلمها یوسف بن علوی بن عبدالله الوزیر المسئول عن الشئون الخارجیه بسلطنه عمان خلال استقباله الیوم الاربعاء جی بیدنیغ نائب وزیر الخارجیه الصینی الذی یزور مسقط حالیا.من جهه اخری عقدت الیوم جلسه المشاورات السیاسیه بین البلدین تم خلالها تبادل وجهات النظر حول عدد من مجالات التعاون الثنائی وسبل دعمها.واوضحت المصادر ذاتها انه تم خلال الجلسه استعراض العلاقات التجاریه بین البلدین وسبل تنمیتها.تجدر الاشاره الی ان الصین تحتل المرکز العاشر فی ترتیب الدول المصدره لسلطنه عمان حیث بلغت قیمه الواردات العمانیه منها اکثر من 130 ملیون دولار العام الماضی حسب احصائیات رسمیه .انتهی / ک.ح