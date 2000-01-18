باراک یطلب من کلینتون العمل علی وقف المقاومه فی جنوب لبنان # بیروت / 19 کانون الثانی / ارنا ذکرت صحیفه صهیونیه ان رئیس الوزراء "الاسرائیلی" ایهود باراک طلب من الرئیس الامیرکی بیل کلینتون العمل لوقف عملیات المقاومه الاسلامیه ضد قوات الاحتلال الصهیونی فی جنوب لبنان .وکشفت صحیفه "معاریف" فی عددها الصادر الیوم الاربعاء عن ان باراک اجری خلال الساعات ال24 الاخیره عده اتصالات مع الرئیس الامیرکی وطلب منه ممارسه ضغوط علی سوریا لتمنع حزب ا.. من مواصله عملیاته فی جنوب لبنان .و قالت الصحیفه ان باراک اجری هذه الاتصالات فی ضوء معلومات استخباراتیه توفرت لدی الجیش " الاسرائیلی " حول نیه حزب ا.. تنفیذ عملیات عسکریه کبیره فی الجنوب اللبنانی بهدف عرقله المفاوضات السیاسیه علی حد قولها.انتهی / ک.ح