سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه یلتقی ولی عهد الاردن # عمان / 19 کانون الثانی / ارنا التقی نصرت الله تاجیک ، سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی عمان الیوم الاربعاء ولی عهد الاردن الامیر حمزه بن الحسین لاستعراض العلاقات الثنائیه و سبل تطویرها فی شتی المجالات .
وشرح السفیر تاجیک امکانیات و انجازات الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه
موکدا علی عزم مسئولی کلا البلدین لتوطید العلاقات لصالح الشعبین المسلمین.
وقال انه تم خلال الاتصال الهاتفی الاخیر بین الرئیس سید محمد خاتمی
رئیس الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه و الملک عبد الله الثانی عاهل الاردن
التاکید علی ضروره و اهمیه تدعیم العلاقات الثنائیه .
من جانبه رحب الامیر حمزه بالعلاقات الوثیقه بین البلدین معربا عن امله
فی ان یزور ایران فی الوقت المناسب .
انتهی / ک.ح