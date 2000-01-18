سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه یلتقی ولی عهد الاردن # عمان / 19 کانون الثانی / ارنا التقی نصرت الله تاجیک ، سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی عمان الیوم الاربعاء ولی عهد الاردن الامیر حمزه بن الحسین لاستعراض العلاقات الثنائیه و سبل تطویرها فی شتی المجالات .وشرح السفیر تاجیک امکانیات و انجازات الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه موکدا علی عزم مسئولی کلا البلدین لتوطید العلاقات لصالح الشعبین المسلمین.وقال انه تم خلال الاتصال الهاتفی الاخیر بین الرئیس سید محمد خاتمی رئیس الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه و الملک عبد الله الثانی عاهل الاردن التاکید علی ضروره و اهمیه تدعیم العلاقات الثنائیه .من جانبه رحب الامیر حمزه بالعلاقات الوثیقه بین البلدین معربا عن امله فی ان یزور ایران فی الوقت المناسب .انتهی / ک.ح