مفتی القدس : الاقصی للمسلمین وحدهم .. و لاحق للیهود فیه # عمان / 1 شباط / ارنا اکد الشیخ عکرمه صبری مفتی القدس و الدیار الفلسطینیه ان المسجد الاقصی المبارک للمسلمین وحدهم و لانعترف بای حق للیهود فی هذا المسجد و لانسمح للکیان الصهیونی بان یعرقل الترمیم والصیانه التی هی حق شرعی للمسلمین .وقال صبری فی تصریح لصحیفه الدستور الاردنیه نشر الیوم الثلاثاء اننا حریصون علی مقدساتنا وعلی تراثنا واثارنا ولن نسمح لدائره الاثار الصهیونیه بان تتدخل باعمالنا موکدا ان المسجد الاقصی المبارک خط احمر لن نسمح بتجاوزه .واوضح مفتی القدس ان ما تقوم به دائره الاوقاف الاسلامی فی المدینه المقدسه فی باحات المسجد الاقصی هو من قبیل الترمیم والصیانه والتحسین .واضاف ان ماقامت به لجنه الاعمار التابعه لدائره الاوقاف موخرا هو انها کشفت بوابتین فی المصلی المروانی کانتا مطمورتین بالاتربه ولم یرق ذلک لسلطات الاحتلال الصهیونی فحاولت عرقله عملیه الترمیم ومنع ادخال مواد البناء الی باحات الاقصی المبارک مشیرا الی ان سلطات الاحتلال ترید ان ترضی الجماعات الیهودیه المتطرفه وفی نفس الوقت تحاول بسط سیطرتها علی منطقه الاقصی المبارک .وقال الشیخ صبری اننا لن نسمح للصهاینه بعرقله اعمالنا فی اولی القبلتین و ثالث الحرمین الشریفین و نحمی قبله المسلمین الاولی و ندافع عنها بکل ما نملک .ر.ش/ انتهی/ف.ر