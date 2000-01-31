تنظیم اسبوع ثقافی ایرانی فی الاردن # عمان / 1 شباط / ارنا سیفتتح الاسبوع الثقافی الفنی الایرانی فی الاردن یوم غد الاربعاء برعایه الملکه رانیا العبدالله قرینه الملک الاردنی وحضور عدد من الشخصیات و المسوولین الاردنیین اضافه الی عدد من المهتمین بالثقافه والحضاره الایرانیه .وتتضمن فعالیات الاسبوع الثقافی والفنی الایرانی اقامه معرض فنی تشکیلی والمنمنم،المنیاتور، ولوحات لخطاطین ایرانیین بالاضافه الی عزف الموسیقی التقلیدیه الایرانیه .یذکر ان هذه هی المره الاولی منذ قیام الثوره الاسلامیه فی ایران یقام اسبوع ثقافی فنی ایرانی فی الاردن .کما من المقرر ان یقام معرض تحت عنوان "الثقافه والمراه فی ایران " بالتعاون مع القسم الثقافی فی الیونسکو بعمان الاسبوع القادم یرعاه وزیر الثقافه وزیر الاعلام الاردنی .ر.ش/انتهی/ ف.ر