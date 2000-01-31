تنظیم اسبوع ثقافی ایرانی فی الاردن # عمان / 1 شباط / ارنا سیفتتح الاسبوع الثقافی الفنی الایرانی فی الاردن یوم غد الاربعاء برعایه الملکه رانیا العبدالله قرینه الملک الاردنی وحضور عدد من الشخصیات و المسوولین الاردنیین اضافه الی عدد من المهتمین بالثقافه والحضاره الایرانیه .
وتتضمن فعالیات الاسبوع الثقافی والفنی الایرانی اقامه معرض فنی تشکیلی
والمنمنم،المنیاتور، ولوحات لخطاطین ایرانیین بالاضافه الی عزف الموسیقی
التقلیدیه الایرانیه .
یذکر ان هذه هی المره الاولی منذ قیام الثوره الاسلامیه فی ایران یقام
اسبوع ثقافی فنی ایرانی فی الاردن .
کما من المقرر ان یقام معرض تحت عنوان "الثقافه والمراه فی ایران "
بالتعاون مع القسم الثقافی فی الیونسکو بعمان الاسبوع القادم یرعاه وزیر
الثقافه وزیر الاعلام الاردنی .
ر.ش/انتهی/ ف.ر