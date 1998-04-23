مساعد وزیر الخارجیه الایرانی یلتقی وزیر خارجیه جورجیا # طهران / 24 نیسان / ارنا التقی مرتضی سرمدی مساعد وزیر الخارجیه الایرانی لشوون اوربا وآمریکا یوم امس الخمیس وزیر خارجیه جورجیا وذلک فی اطار زیارته لدول القوقاز.وبحث الجانبان فی اللقاء القضایا الثنائیه و التعاون الاقلیمی و التطورات السیاسیه الجاریه فی دول الکومنولث و قضیه القوقاز .واکد وزیر الخارجیه الجورجی فی اللقاء ضروره اقامه التعاون بین دول القوقاز والجمهوریه الاسلامیه الایرانیه باعتبارها من اکبر الدول فی المنطقه .واشار الی عقد اجتماع اللجنه المشترکه للتعاون الاقتصادی بین البلدین فی المستقبل القریب بالعاصمه تفلیس معتبرا بانها فرصه مناسبه لتنمیه و ترسیخ التعاون الاقتصادی بین البلدین.من جهته اکد مساعد وزیر الخارجیه الایرانی فی اللقاء علی المواقف المبدئیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی مجال تنمیه العلاقات مع دول القوقاز بمافیها جورجیا معتبرا بان التعاون الاقلیمی یعد ارضیه مناسبه للمزید من خلق اجواء الثقه المتبادله و التنمیه الاقتصادیه و الاجتماعیه بین دول المنطقه و تمهید الارضیه لاحلال السلام والاستقرار فی المنطقه .واعتبر سرمدی ان استمرار المشاورات بین البلدین فی مجالی القضایا الثنائیه و التطورات السیاسیه فی المنطقه یعد امرا ضروریا مرحبا بالزیاره التی سیقوم بها وزیر خارجیه جورجیا الی ایران فی المستقبل القریب .وقد اجتمع سرمدی ایضا الی مالخاز کاکابادزه نظیره الجورجی و شلوانا لتلاشویلی زعیم حزب العمال و رئیس مجموعه الصداقه البرلمانیه مع الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی العاصمه تفلیس .ح.ب/ انتهی / س.ع